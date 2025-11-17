Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το βίντεο-σοκ που δείχνει τον άγριο καβγά και τον ξυλοδαρμό μιας 13χρονης από συνομήλικές της, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παρουσιαστών της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».

Το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό ενδοσχολικής βίας που έχει αναστατώσει το διαδίκτυο.

Στο απόσπασμα που κάνει τον γύρο του ίντερνετ, ένα από τα κορίτσια αρχίσει να χτυπά, να φτύνει και να υβρίζει μια 13χρονη λέγοντάς της: «ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μ…ρή, δεν στο είπε κανείς;».

«Αυτή αν μεγαλώσει, τι θα γίνει; Πού τα ακούν αυτά τα λόγια;», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος έμεινε άναυδος με τα πλάνα.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Εγώ θα επιμείνω. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι, υπάρχει μάνα και πατέρας. Και “μ…ρή”; Και “δεν ήξερες ότι είναι πρώην μου”; 13 χρονών μωρά; Ίσως η πολλή ελευθερία μας έχει κάνει κακό, δεν ξέρω».

Τότε, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος πρόσθεσε: «13 χρονών έχει και πρώην; Α’ Γυμνασίου! Να κοιτάξετε λίγο τα κορίτσια σας οι μανάδες και οι πατεράδες. Αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτά τα αγρίμια για κάποιον λόγο γίνονται έτσι. 13 χρονών να μαλώνουν για πρώην; Δηλαδή όταν μεγαλώσει, τι θα γίνει;».

