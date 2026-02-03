Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Coronet.

Στη σκηνή συναντήθηκαν οι Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου και Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος, δημιουργώντας με χιούμορ, συγκίνηση και ένταση ένα καστ που έδωσε ζωή με μοναδικό τρόπο στους χαρακτήρες της ιστορίας.

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν πλήθος προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, όπως οι Αλέξανδρος Λυκουρέζος, Τζένη Οικονόμου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Άριελ Κονσταντινίδη, Νικολέτα Βλαβιανού, Τάνια Μπρεάζου, Σοφία Παυλίδου, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μιχάλης Αεράκης, Μάκης Δελαπόρτας, Έλενη Κρίτα, Κατερίνα Τσάβαλου, Στέλιος Μάινας, Σωτήρης Καλυβάτσης και πολλοί ακόμη, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια και θεατρική μαγεία.

