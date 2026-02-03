Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Coronet.

Στη σκηνή συναντήθηκαν οι Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου και Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος, δημιουργώντας με χιούμορ, συγκίνηση και ένταση ένα καστ που έδωσε ζωή με μοναδικό τρόπο στους χαρακτήρες της ιστορίας.

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν πλήθος προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, όπως οι Αλέξανδρος Λυκουρέζος, Τζένη Οικονόμου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Άριελ Κονσταντινίδη, Νικολέτα Βλαβιανού, Τάνια Μπρεάζου, Σοφία Παυλίδου, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μιχάλης Αεράκης, Μάκης Δελαπόρτας, Έλενη Κρίτα, Κατερίνα Τσάβαλου, Στέλιος Μάινας, Σωτήρης Καλυβάτσης και πολλοί ακόμη, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια και θεατρική μαγεία.

Κατερίνα Δημητρόγλου

Αλέξανδρος Λυκουρέζος-Τζένη Οικονόμου

Ζώζα Μεταξά

Τάνια Μπρεάζου

Μιχάλης Ιατρόπουλος-Τάνια Μπρεάζου-Χάρης Ρώμας-Θεοφανία Παπαθωμά

Ζώζα Μεταξά-Άβα Γαλανοπούλου-Χριστίνα Αλεξανιάν-Χάρης Ρώμας-Ελένη Κρίτα-Γιώργος Γιαννόπουλος

Σοφία Αρβανίτη

Κατερίνα Τσάβαλου

Χριστίνα Αλεξανιάν-Μάκης Δελαπόρτας

Μάκης Δελαπόρτας-Άριελ Κωνσταντινίδη

Γιώργος Γιαννόπουλος-Κάτια Σπερελάκη-Στέλιος Μάινας

Γιώργος Γιαννόπουλος-Μιχάλης Αεράκης-Βασίλης Χαλακατεβάκης-Δέσποινα Μαραγκουδάκη

Πηγή: NDP Photo Agency

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #«Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» #πρεμιέρα