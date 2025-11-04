Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Εντυπωσιακή, δυναμική και με αδιαμφισβήτητη επιρροή, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο για την καριέρα της, αλλά και για τις σχέσεις της με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες της Αμερικής.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει υπάρξει σε αρκετές υψηλού προφίλ σχέσεις και γάμους με άνδρες, μερικοί από τους οποίους είναι γνωστές δημόσιες προσωπικότητες:

Gavin Newsom

Justin Sullivan/Getty Images

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παντρεύτηκε τον Newsom το 2001 και χώρισαν το 2006. Ο Newsom είναι σήμερα ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, όταν ο Newsom ήταν Δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, η Γκίλφοϊλ ήταν η Πρώτη Κυρία της πόλης.

Ήταν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια του Σαν Φρανσίσκο και είχαν χαρακτηριστεί από τα μέσα ως “οι νέοι Κένεντι”. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της καριέρας τους, με την Γκίλφοϊλ να εργάζεται στη Νέα Υόρκη και τον Newsom στην Καλιφόρνια, οδήγησαν στον χωρισμό.

Eric Villency

Stephen Lovekin/Getty Images

Παντρεύτηκε το 2006 σε ένα θέρετρο στα Μπαρμπάντος, τον Eric Villency, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Gavin Newsom. Ο γάμος διήρκεσε λιγότερο από τρία χρόνια, καθώς χώρισαν το 2009.

Απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ronan Anthony Villency.

Παρά τον χωρισμό τους, η Γκίλφοϊλ και ο Villency διατήρησαν μια φιλική σχέση και ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα του γιου τους. Η Γκίλφοϊλ έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς φωτογραφίες τους μαζί με τον γιο τους, σε κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας ότι διατηρούν καλές σχέσεις.

Ο Eric Villency είναι επιχειρηματίας, κληρονόμος της αλυσίδας επίπλων Maurice Villency που ιδρύθηκε από τον παππού του, και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών σχεδιασμού.

Donald Trump Jr.

Mandel Ngan/Getty Images

Η πιο πρόσφατη και μακροχρόνια σχέση της ήταν με τον μεγαλύτερο γιο του Προέδρου.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2018, αρραβωνιάστηκαν το 2020 (αν και η είδηση έγινε γνωστή το 2022), αλλά χώρισαν στα τέλη του 2024.

Αυτή η σχέση την έφερε στο επίκεντρο του συντηρητικού πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, όπου και οι δύο έπαιξαν ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Trump. Ο χωρισμός τους έγινε θέμα στα ταμπλόιντ, ειδικά όταν ο Donald Trump Junior εμφανίστηκε με νέα σύντροφο. Παρά τον χωρισμό, πηγές αναφέρουν ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις και κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς και πολιτικούς κύκλους.

Από τον Νοέμβριο του 2025, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και είναι γνωστό ότι ο Donald Trump junior έχει προχωρήσει σε νέα σχέση με την Bettina Anderson.

