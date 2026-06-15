Λίγες ώρες μετά τον γάμο της στη Μεσσηνία με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση η Δανάη Μπάρκα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, σε ένα μαγευτικό σκηνικό στη Μάνη, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό τους την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί μια ρομαντική φωτογραφία με τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς την με μια τρυφερή λεζάντα.

«Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ & σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη!

Υ.Γ 1: θα αναλύσω τα πάντα φυσικά απλά να βρω λίγο χρόνο. Υ.Γ 2: η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)

govastiletto.gr -Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Αυτοί ήταν οι τρεις κουμπάροι του γάμου τους!