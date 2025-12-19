Σε ένα κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή της “Ακτής Πειραιώς” το βράδυ της Πέμπτης. Παρά τη μήνυση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας που κατέθεσε νωρίτερα την ίδια ημέρα ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, ο δημοφιλής καλλιτέχνης γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από το κοινό, που γέμισε ασφυκτικά το νυχτερινό κέντρο για να τον στηρίξει.

Στο Πρωινό, ο Θάνος Βάγιος μετέφερε την πρώτη αντίδραση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Η οικογένεια αναφέρει τα εξής:

«Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων στα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι που τον αγαπούν έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το «παρών» σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον. Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε τα εξής: «Ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια για να μη λέμε στον κόσμο ψέματα. Η σχέση του Μαζωνάκη με την οικογένειά του έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, να το πω έτσι όπως είναι, είναι μηδενική, δεν υπάρχει σχέση. Η οικογένειά του, με το που βγήκαν από την προηγούμενη Κυριακή η πληροφορία στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και μετά οι πληροφορίες στη δική μας εκπομπή, από πού ξεκίνησε το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων μέχρι που φτάσαμε στην χθεσινή κατάθεση μήνυσης, επικοινωνεί γιατί είναι μια οικογένεια που είναι και αυτή στη νύχτα.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη, δούλευε και αυτή στη νύχτα. Τον καταγγέλλοντα, τον μηνυτή, τον ξέρει πολύ καλά η οικογένεια του Γιώργου. Ο άνθρωπος που λέγεται θα κάνει την πιο βαριά μήνυση, τον ξέρει πολύ καλά η οικογένεια του Γιώργου. Η οικογένεια λοιπόν του Γιώργου προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Γιώργο αυτές τις ημέρες. Και με μηνύματα που έμειναν αναπάντητα και με τηλέφωνα που δεν απαντήθηκαν, που δεν σηκώθηκε ποτέ η κλήση.

Άρα, αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω σαν πληροφορία είναι ότι η οικογένεια αποπειράθηκε να μιλήσει με τον Γιώργο για να δει κατά πόσο έχουν βάση οι καταγγελίες και για να δει αν είναι καλά ή όχι ο άνθρωπος αυτός. Ο Γιώργος είναι βαθιά πληγωμένος από την οικογένειά του. Θεωρεί ότι αδίκως τον εξέθεσε με τον εγκλεισμό έστω για κάποιες ώρες, γιατί τελικά μάθαμε ότι δεν έμενε μέσα το βράδυ, έμπαινε και έβγαινε. Αλλά είναι ένας ολιγόωρος εγκλεισμός καθημερινός.

Δεν το έχει ξεπεράσει. Θεωρεί ότι τώρα είναι προσχηματικό το ενδιαφέρον της οικογένειας. Θεωρεί ότι εν πολλοίς τραβάει ένα ζόρι με όλο αυτό που του ‘κανε η οικογένεια… Από την άλλη βέβαια θέλω να σας πω, γιατί έχω πληροφορίες και από την οικογένεια, η οικογένεια λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την υγεία και για τη φήμη του Γιώργου. Θέλω να ‘μαι πολύ προσεκτικός. Για την υγεία και για τη φήμη του Γιώργου. Και γι’ αυτό ακριβώς προέβη σε αυτό που προέβη το καλοκαίρι και γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει και το ενδιαφέρον για το τι πραγματικά συμβαίνει τώρα και αν είναι αλήθεια όλες οι καταγγελίες ή έχουνε κάποια μικρή βάση και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική πλευρά της οικογένειας όπως για πρώτη φορά ακούγεται».

