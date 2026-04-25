Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Brigitte Macron, η οποία έφτασε στην Αθήνα νωρίτερα από τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν, συνοδεύοντας κυβερνητική αποστολή, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος μετέβαινε από την Κύπρο.

Το προεδρικό ζεύγος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με μικρή χρονική απόσταση. Από εκεί, το ζεύγος μετέβη στο εμβληματικό Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, πριν ξεκινήσει το πυκνό πρόγραμμα της βραδιάς.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας καταγράφηκε από κάμερες στο κέντρο της Αθήνας, με βίντεο και φωτογραφίες να τη δείχνουν να κινείται στο Σύνταγμα. Με casual εμφάνιση και μαύρα γυαλιά ηλίου, διέσχισε την πλατεία, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών. Σε άλλο βίντεο αποτυπώνεται και η άφιξή της στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».

Η εμφάνιση της Brigitte Macron στο κέντρο της Αθήνας

Η Μπριζίτ Μακρόν περπατά στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα. 🎥 Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/DlIRekboxp — Flash.gr (@flashgrofficial) April 24, 2026

Το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, έφτασε στη χώρα μας η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί με τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν. 🎥 Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/2Om2JhtqlN — Flash.gr (@flashgrofficial) April 24, 2026

Η 73χρονη σύζυγος του Μακρόν δίνει έμφαση σε πρωτοβουλίες για τη νεολαία και την εκπαίδευση, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τον ρόλο της ως πρώην εκπαιδευτικός. Η παρουσία της σε τέτοιες δράσεις ενισχύει το μήνυμα της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την άφιξή του στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η Brigitte Macron συνόδευσε τον σύζυγό της στο επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Το μενού, που έχει σχεδιάσει ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας, περιλαμβάνει βελουτέ σούπα κολοκύθας, ψητό φαγκρί και γαλατόπιτα ως επιδόρπιο.

Σήμερα Σάββατο, το πρόγραμμα συνεχίζεται με επίσκεψη στη φρεγάτα Κίμων, συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.

govastiletto.gr -Brigitte Macron: Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ρόλο DJ – Βίντεο