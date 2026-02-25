Το ιστορικό Teatro Ariston φωτίστηκε ξανά για την έναρξη της 76ης διοργάνωσης, με την καθιερωμένη Prima Serata να δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα στη μεγαλύτερη μουσική εβδομάδα της Ιταλίας.

Για πέντε συνεχόμενες βραδιές, το Sanremo θα κυριαρχήσει στην ιταλική επικαιρότητα, με εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν κάθε εμφάνιση, κάθε σχόλιο και κάθε βαθμολογική εξέλιξη.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ο νικητής θα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στην Eurovision, εφόσον αποδεχθεί την πρόταση της RAI, στοιχείο που προσδίδει έντονο διεθνές ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Carlo Conti, με στόχο μια ροή που δίνει έμφαση στη μουσική και στις ερμηνείες.

Στην πρεμιέρα στο πλευρό του βρέθηκαν η Laura Pausini — μία από τις παρουσιάστριες της Eurovision 2022 — και ο Can Yaman, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της τηλεοπτικής ατμόσφαιρας της βραδιάς.

Η διαδικασία και η πρώτη πεντάδα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης βραδιάς, όλοι οι καλλιτέχνες της κατηγορίας Campioni παρουσίασαν ζωντανά για πρώτη φορά τα τραγούδια τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών προτάσεων — από σύγχρονη ποπ και μπαλάντες μέχρι πιο εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Η κατάταξη καθορίστηκε αποκλειστικά από την Επιτροπή Τύπου, Τηλεόρασης και Διαδικτύου, η οποία διαμόρφωσε το 100% του αποτελέσματος της Prima Serata:

Τύπος (33%)

Τηλεόραση (34%)

Διαδίκτυο (33%)

Στο τέλος της βραδιάς ανακοινώθηκαν, χωρίς σειρά κατάταξης, οι πέντε καλλιτέχνες που ξεχώρισαν:

Arisa – «Magica favola»

Fulminacci – «Stupida sfortuna»

Serena Brancale – «Qui con me»

Ditonellapiaga – «Che fastidio!»

Fedez & Marco Masini – «Male necessario»

Ο πρώτος βραδινός κύκλος του Sanremo 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στις διαγωνιστικές εμφανίσεις των καλλιτεχνών.

Ο Olly, o νικητής του περσινού Sanremo, έκανε την έναρξη του φετινού διαγωνισμού με την ερμηνεία του «Balorda Nostalgia», το τραγούδι που του χάρισε τη νίκη πέρσι και που αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Ιταλίας για το 2025.

Στη σκηνή του Teatro Ariston, ο Tiziano Ferro μάγεψε το κοινό με ένα εκτενές medley των μεγαλύτερων επιτυχιών του, ξεκινώντας α cappella και κερδίζοντας εντυπώσεις με την ενέργεια και τη φωνή του.

Από το κρουαζιερόπλοιο Costa Toscana, ο Max Pezzali συνέβαλε στην εορταστική ατμόσφαιρα, παρουσιάζοντας ένα δικό του medley, προσθέτοντας μια πρωτότυπη, εξωστρεφή διάσταση στη διοργάνωση.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η παρουσία της 105χρονης Gianna Pratesi, σύμβολο της ιταλικής ιστορίας και πολιτισμού, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συνάντηση του Kabir Bedi με τον Can Yaman, με αφορμή τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Sandokan».

Η πρώτη βραδιά του Sanremo 2026 απέδειξε πως το φεστιβάλ δεν είναι μόνο μουσική, αλλά και γιορτή πολιτισμού, ιστορίας και διεθνούς λάμψης.

govastiletto.gr -Sanremo 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το απόλυτο γεγονός της χρονιάς