Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγινε… Πυθία για τις ανάγκες του “Αλ Τσαντίρι”, σε μια guest εμφάνιση που κανείς δεν περίμενε. Αν και η αρχή έγινε με μυστήριο πίσω από το πέπλο, η συνέχεια ήταν καθαρά κωμική. Όταν ο παρουσιαστής ξέχασε το κείμενό του, δεν πτοήθηκε· αντίθετα, ο αυτοσχεδιασμός του με τον Λάκη Λαζόπουλο αποδείχθηκε ακόμα πιο επιτυχημένος, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

«Συγγνώμη έχω αγχωθεί», είπε o Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Η Πυθία είναι άνδρας;» διερωτήθηκε, με έκπληξη, ο χωροφύλακας του Λάκη Λαζόπουλου, με την αδελφή της Σοφίας Βούλτεψη να σχολιάζει με χιούμορ… «από τα φύλλα που ‘χει μασήσει τόσα χρόνια, έχασε το φύλο του».

«Ποιος είπε ότι η Πυθία είναι άνδρας; Εσύ, ειδικά εσύ, μη βάζεις ταμπέλες! Ειδικά εσύ» τόνισε με αυστηρό ύφος η Πυθία, απευθυνόμενος στην ξανθομαλλούσα κυρία που υποδύθηκε με χιούμορ ο Απόστολος Γκλέτσος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Στο πλευρό του Λάκη Λαζόπουλου βρέθηκαν, επίσης, ο Τόλης Παπαδημητρίου και ο Απόστολος Γκλέτσος.

govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική αναφορά για τον θάνατο της μητέρας του στο The 2night show