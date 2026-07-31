Αυλαία για τη φετινή σεζόν έριξε η Ράνια Τζίμα το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. Η δημοσιογράφος ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ξεκινά πλέον την καλοκαιρινή της άδεια.

«Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα και συνέχισε: «Από εμένα ευχές για ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι και εις το επανιδείν».

Η παρουσιάστρια έκλεισε το δελτίο με ευχές προς τους τηλεθεατές, ανανεώνοντας το τηλεοπτικό της ραντεβού για μετά το τέλος των διακοπών.

govastiletto.gr -Η Ράνια Τζίμα υποκλίθηκε στη Μάρω Κοντού μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega