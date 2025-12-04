Η Ράνια Τζίμα όπως δεν την έχετε ξαναδεί: Λαμπαδηδρόμος στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Ράνια Τζίμα εμφανίστηκε στη λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026 με ένα τεράστιο χαμόγελο και μια ενέργεια που θύμιζε… μαθήτρια σε γιορτή. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega βρέθηκε στην Ηρώδου Αττικού για να παραλάβει τη Φλόγα και δεν έκρυψε ούτε στιγμή τη χαρά της.

Ήταν από εκείνες τις σπάνιες εμφανίσεις που βλέπουμε τη δημοσιογράφο να αφήνει την «αυστηρή» εικόνα του δελτίου και να παραδίνεται σε μια συμβολική στιγμή, μακριά από το πλατό.

«Έτσι δεν με έχετε ξαναδεί» είπε γελώντας στην κάμερα του Buongiorno, με την ίδια να σχολιάζει ότι ο καιρός τελικά τούς έκανε το χατίρι. «Ήταν τεράστια τιμή, ταυτόχρονα και μια χαρά σαν να είμαι ένα μικρό παιδάκι. Το ήθελα και το χάρηκα πάρα πολύ». Στο πλάι της βρισκόταν και η κόρη που έχει αποκτήσει με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η 9χρονη Ελένη, που όμως απομακρύνθηκε μόλις είδε τις κάμερες.

Επίσης, η Ράνια Τζίμα μίλησε για τη σχέση της με το Ολυμπιακό ιδεώδες, θυμίζοντας ότι είχε εργαστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. «Οποιοσδήποτε συμμετέχει στην ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο μικρός κρίκος κι αν είναι στην αλυσίδα, ξέρει ότι αυτή η διαδικασία σου αφήνει ένα αποτύπωμα» είπε, εξηγώντας ότι αυτή η εμπειρία λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά σε δύσκολους καιρούς. «Αισθάνεσαι ότι είσαι κομμάτι μιας συλλογικής διαδικασίας και μιας κοινής ιδέας» συμπλήρωσε, περιγράφοντας το αίσθημα ανάτασης που της άφησε η συμμετοχή της.

Η δημοσιογράφος παρέλαβε τη Φλόγα από την Ηρώδου Αττικού και την μεταλαμπάδευσε στην Ελένη Μαρινάκη, ολοκληρώνοντας τη δική της μικρή, αλλά σημαντική συμβολή στη λαμπαδηδρομία.

Βέβαια, η ημέρα περιλάμβανε κι άλλες εντυπωσιακές παρουσίες. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε τη δική της εμφάνιση στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, φορώντας τη στολή των λαμπαδηδρόμων και παραλαμβάνοντας τη Φλόγα από τον Στέφανο Χανδακά. Στη συνέχεια, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, ο οποίος την έδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο.

Ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας παρακολούθησε την τελετή, που έκλεισε μουσικά με την Klavdia να ερμηνεύει την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο μας είχε εκπροσωπήσει στην Eurovision 2025.