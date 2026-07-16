Ιδιαίτερη αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσε το «αντίο» της Ράνιας Τζίμα μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Αποχαιρετώντας τη Μάρω Κοντού, η δημοσιογράφος τόνισε πως η εμβληματική ηθοποιός δεν αφήνει πίσω της μόνο μια λαμπρή καριέρα, αλλά μια σπουδαία παρακαταθήκη: ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, αυτονομίας και ανεξαρτησίας για όλες τις γυναίκες.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά για πολλές γυναίκες αποτέλεσε παράλληλα και ένα πρότυπο ανεξαρτησίας, δυναμισμού και ελευθερίας, καθώς σε όλη της τη ζωή ακολούθησε τον δικό της δρόμο.

«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μάρω Κοντού σε όλες εμάς θα πω, κυρίως στις γυναίκες, που δεν τη γνωρίζαμε προσωπικά, έστελνε όμως ένα μήνυμα ότι είναι δυνατό και πιθανό να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως θέλουμε. Όπως θέλουμε εμείς. Όπως και εκείνη. Τις τελευταίες τώρα 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με την υγεία της…. Παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέλος. Δηλαδή μέχρι πριν από λίγους μήνες συμμετείχε σε γυρίσματα για τη Γη της Ελιάς εδώ στο Mega» ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

Από την πρώτη στιγμή της είδησης του θανάτου της, πλήθος ανθρώπων της τέχνης και της δημόσιας ζωής την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και σεβασμού, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και τη στάση ζωής που ενέπνευσε γενιές γυναικών.

Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αναμένεται να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή η κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών