Τη Ρία Αντωνίου απαθανάτισε ο φωτογραφικός μας φακός σε βραδινή της έξοδο στην Αθήνα μετά από πολύ καιρό.

Το μοντέλο -και όχι μόνο-, που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ιταλία, πιστό στο στυλ που το χαρακτηρίζει, πόζαρε στον φακό, φορώντας ένα μίνι μαύρο φόρεμα που αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί του.

Η Ρία Αντωνίου διασκέδασε στο concert hall Οδός Λυσίου στο οποίο εμφανίζεται ο Πάνος Καλίδης, μαζί με την Μάιρα Βεργένη.

Λίγα λόγια για τη Ρία Αντωνίου

Η Ρία Αντωνίου είναι μοντέλο, πρώην εστεμμένη, ως Β’ Σταρ Ελλάς το 2008, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια ζει, και κάνει καριέρα, στην Ιταλία.

Συμμετείχε στον 8ο κύκλο του «Ballando con le Stelle», δηλαδή την ιταλική εκδοχή του Dancing with the Stars που προβλήθηκε από το Rai 1.

Η Αντωνίου ήταν ζευγάρι με τον Ραϊμόντο Τοντάρο και τερμάτισαν τρίτοι.

Το 2012 παρουσίασε μαζί με τους Καρλούτσι και Μπέλι το «Ballando con te», ένα πρόγραμμα χορού του Rai 1, ενώ παρουσίασε και τα βραβεία μόδας «The Look of the Year» με τον Νίνο Γκρατσιάνο Λούκα.

Μαζί με τους Μάσιμο Μπόλντι και Μαξ Τορτόρα, συμμετείχε στην ταινία «La coppia dei campioni», σε σκηνοθεσία του Τζούλιο Μπάσε, τον Απρίλιο του 2016.

Το φθινόπωρο του 2016, έγινε η νέα πριμαντόνα της 18ης έκδοσης, του κωμικού προγράμματος Colorado του Italia 1.

Στο ίδιο κανάλι αποτέλεσε μόνιμη σχολιάστρια στην αθλητική εκπομπή «Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco».

Τον Νοέμβριο του 2016, συμμετείχε στην ταινία «Non si ruba a casa dei ladri», σε σκηνοθεσία Κάρλο Βαντσίνα.

Η Ρία Αντωνίου φωτογραφήθηκε τον Αύγουστο του 2017 για το γυμνό ημερολόγιο του περιοδικού For Men το 2018.

Τη σεζόν 2017-2018, συμμετείχε στην «Sbandati», μια τηλεοπτική εκπομπή του Rai 2.

Το καλοκαίρι του 2018, ήταν η μόνη γυναίκα σχολιάστρια και παρουσιάστρια στην αθλητική εκπομπή του Πιερλουίτζι Πάρντο Tiki Taka Russia.

