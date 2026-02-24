Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει δυναμικά την επιτυχημένη της πορεία, σημειώνοντας viral hits, sold out εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις.

Αυτή τη φορά, όμως, έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα εκτός συνόρων, καθώς επιλέχθηκε ως ambassador της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Spotify Equal και η φωτογραφία της προβλήθηκε στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης.

Η τραγουδίστρια αναδείχθηκε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το πρόσφατο single της «Εξηγήστε Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και συνεχίζει τη σειρά των πλατινένιων επιτυχιών της. Το τραγούδι σκαρφάλωσε αμέσως στο Νο1 των trending videos στο ελληνικό YouTube, ξεπερνώντας το 1,1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε μόλις 20 ημέρες.

Παράλληλα, κατέκτησε την κορυφή στο Shazam Viral Greece και βρέθηκε σε υψηλές θέσεις στο Top 50 του Spotify.

Στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας, που στηρίζει και προβάλλει τις γυναίκες στη σύγχρονη δισκογραφία, η Ρία Ελληνίδου έγινε το πρόσωπο της playlist Equal Greece, ενώ η εικόνα της εμφανίστηκε σε digital banner στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Την ίδια στιγμή, το «Εξηγήστε Μου» συμπεριλήφθηκε και στην Equal Global playlist, δίπλα σε τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες.

Αυτή την περίοδο, η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζεται για εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη, στην «Πύλη Αξιού» από τις 6 Μαρτίου, μετά την επιτυχημένη και πολύμηνη συνεργασία τους στην Αθήνα. Παράλληλα, προετοιμάζει το δεύτερο άλμπουμ της, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.