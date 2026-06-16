Από το καλό στο καλύτερο φαίνεται να πηγαίνει η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου. Το ζευγάρι αποφάσισε να μοιραστεί την ίδια στέγη, με την τραγουδίστρια να μετακομίζει στο σπίτι του επιχειρηματία.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου «πρόδωσε» το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού, αφού ο ίδιος ανέβασε φωτογραφία με την αγαπημένη του στο δωμάτιο του σπιτιού.

«Εχθές με πέθανε στην μετακόμιση», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Όσο για το σπίτι στο οποίο θα μοιράζονται την καθημερινότητά τους, τον Μάρτιο του 2025 ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετακόμισε στο διαμέρισμα όπου διαμένει μέχρι και σήμερα.

Η γνωριμία

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου γνωρίστηκαν μέσα στο 2025 και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε ερωτική σχέση. Οι πρώτες πληροφορίες που τους ήθελαν ζευγάρι, εμφανίστηκαν την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, ωστόσο και οι δύο επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ.

Πριν από περίπου ένα μήνα το ζευγάρι γιόρτασε μαζί τα γενέθλιά του. «Δύο γενέθλια, μία βραδιά και άπειρη αγάπη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε», είχε γράψει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

govastiletto.gr -Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Η νέα επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου δεν είναι το στυλ μου»