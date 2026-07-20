Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στη Νέα Υόρκη εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο λαμπερά κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, ξεπερνώντας τα στενά όρια ενός αθλητικού αγώνα. Το MetLife Stadium υποδέχτηκε πολιτικούς ηγέτες, γαλαζοαίματους και πληθώρα διεθνών αστέρων που έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή.

Ανάμεσα στις παρουσίες που μαγνήτισαν τα βλέμματα ήταν η Rihanna και ο A$AP Rocky, με το αγαπημένο ζευγάρι να παρακολουθεί τις προσπάθειες των ομάδων από τις εξέδρες, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό της εκδηλωτικής ατμόσφαιρας.

Η Rihanna εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, χορεύοντας στους ρυθμούς που ακούγονταν στο γήπεδο, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που έγιναν viral λικνίζεται με τη θρυλική Macarena, παρασύροντας όσους βρίσκονταν γύρω της. Δίπλα της ο A$AP Rocky δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του για όσα εκτυλίσσονταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Rihanna was having a good ole time at the World Cup final today 😅 pic.twitter.com/hEG5AqThi5 — RGM (@RATINGSGAME) July 20, 2026

Το ζευγάρι, που πριν από λίγους μήνες απέκτησε το τρίτο του παιδί, δείχνει να απολαμβάνει κάθε κοινή δημόσια εμφάνισή του. Παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και της οικογενειακής ζωής, οι δυο τους βρίσκουν χρόνο για να ζουν ξεχωριστές εμπειρίες, με τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου να αποτελεί μία από αυτές.

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