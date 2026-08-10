Η Ρίκα Διαλυνά, μια από τις πιο λαμπερές και εντυπωσιακές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, συμπλήρωσε τα 95 χρόνια της. Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη μέρα των γενεθλίων της, το Studio Κλεισθένης προχώρησε σε μια συγκινητική και ρετρό δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ταξιδεύοντας τους ακολούθους πίσω στο χρόνο.

Στη σπάνια φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια εικονίζεται πάνω σε ένα σκάφος κατά τη δεκαετία του 1960, αποπνέοντας απαράμιλλο στυλ, φινέτσα και την αρχοντιά που την χαρακτήριζε σε κάθε της εμφάνιση. Ο φωτογραφικός φακός του θρυλικού Κλεισθένη είχε καταγράψει με μοναδικό τρόπο την ακαταμάχητη γοητεία της ηθοποιού, η οποία με την ομορφιά και το ταλέντο της είχε καταφέρει να διαγράψει μια σπουδαία πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από θερμές ευχές για τα γενέθλιά της, με τους λάτρεις του παλιού ελληνικού σινεμά να κατακλύζουν το προφίλ με μηνύματα αγάπης και θαυμασμού.

Η Ρίκα Διαλυνά παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο κομψότητας, με αυτό το συλλεκτικό κλικ να υπενθυμίζει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής, που παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη του κοινού.

Δείτε τη δημοσίευση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

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