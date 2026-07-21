Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια επέλεξε για ακόμη μία χρονιά τις Κυκλάδες, συνεχίζοντας τις διακοπές της στη Μύκονο μετά τις πρώτες ημέρες ξεκούρασης που πέρασε στην Ύδρα.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε τη Rita Ora σε μία από τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών της, καθώς απόλαυσε μια ολοήμερη βόλτα με σκάφος μαζί με στενές φίλες της στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Η διάσημη pop star χαλάρωσε στο κατάστρωμα, έκανε ηλιοθεραπεία, βούτηξε στη θάλασσα και έδειχνε να απολαμβάνει κάθε λεπτό της ελληνικής φιλοξενίας, μακριά από τα απαιτητικά επαγγελματικά της προγράμματα.

Στις φωτογραφίες του η τραγουδίστρια εμφανίζεται ευδιάθετη και απόλυτα χαλαρή, συνομιλώντας με την παρέα της, απολαμβάνοντας τον ήλιο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ίδια άλλωστε δεν έκρυψε ούτε μέσα από τα social media πόσο είχε ανάγκη αυτές τις ημέρες ξεκούρασης. Δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα, έγραψε χαρακτηριστικά πως χρειαζόταν μια «ανανέωση της ψυχής», περιγράφοντας το ταξίδι της ως την ιδανική ευκαιρία για να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα.

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Η σχέση της με την Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια η Rita Ora επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, έχοντας εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για το ελληνικό καλοκαίρι, τα νησιά, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία.

Η Μύκονος, μάλιστα, φαίνεται πως έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, καθώς την επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο, είτε με τον σύζυγό της Taika Waititi είτε με στενούς φίλους, επιλέγοντας να περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στη θάλασσα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Rita Ora: Οι πρώτες εικόνες από την άφιξή της στη Μύκονο