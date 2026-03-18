Την Rita Wilson συνάντησε ο Γιώργος Σατσίδης στο κόκκινο χαλί των Oscars, όπου η Χολιγουντιανή ηθοποιός δέχτηκε με χαρά να κάνει δηλώσεις όταν άκουσε ότι ο δημοσιογράφος είναι από την Ελλάδα.

«Είμαι εδώ. Ναι. Γειά σου! Καλησπέρα σας», είπε η Rita Wilson σε άπταιστα ελληνικά, χαρίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Η ηθοποιός μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση της με τα Oscars και την εμπειρία της στο Hollywood: «Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Oscars. Ερχόμαστε εδώ χρόνια και αυτή είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Hollywood. Για μένα, είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, γιατί όταν ήμουν παιδί, βλέπαμε τα Oscars το απόγευμα και ήταν πάντα υπέροχα. Τι παράδοση!».

Σε άλλο σημείο, η Rita Wilson, που μαζί με τον σύζυγό της επισκέπτονται τακτικά την Ελλάδα και πλέον θεωρούνται «Έλληνες στην καρδιά», μίλησε για την αγάπη της προς τη χώρα και τη θρησκεία της: «Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα και ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, οπότε νιώθω σαν στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου. Αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία, γιατί η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος».

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τη βαθιά σύνδεση της ηθοποιού με την Ελλάδα, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

