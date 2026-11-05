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Η Σαμπρίνα τοποθετήθηκε με αιχμηρές απαντήσεις και αρκετές δόσεις χιούμορ απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια, δίνοντας τη δική της εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί και ξεκαθαρίζοντας τι ήταν εκείνο που πραγματικά την ενόχλησε.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για συγκεκριμένη φράση του γνωστού σκηνοθέτη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αισθάνθηκε προσβεβλημένη από την αναφορά περί αμορφωσιάς.