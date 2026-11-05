Αρχικά, η τραγουδίστρια θέλησε να αποσαφηνίσει ότι η δική της αντίδραση δεν είχε να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο κανενός, αλλά με τη χρήση της φράσης «πίστευε και μη ερεύνα», την οποία, όπως εξήγησε, ακούει συχνά να αποδίδεται στη χριστιανική πίστη.

«Είδα τη δήλωση του κυρίου Τσαφούλια. Εγώ δεν είπα ποτέ για το αν κάποιος είναι αμόρφωτος. Είπα ότι η ημιμάθεια δεν μου αρέσει πολύ. Ακούω συχνά να λένε “πίστευε και μη ερεύνα”. Στεναχωρήθηκα γιατί περίμενα τον κύριο Τσαφούλια να πει σε ποιο εδάφιο της Καινής Διαθήκης το λέει. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε και να λέμε “πίστευε και μη ερεύνα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, η Σαμπρίνα εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να ταυτιστεί με όσα έχει πει η Αγγελική Ηλιάδη, καθώς, όπως τόνισε, η καθεμία έχει τη δική της άποψη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην Ελένη Λουκά, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρουσία της σε σχετικά στιγμιότυπα δεν εκφράζει τα δικά της συναισθήματα ή τις πεποιθήσεις της.

«Δεν έχω καμία σχέση με τα λεγόμενα της Αγγελικής Ηλιάδη. Η συμπαθέστατη Ελένη Λουκά δεν αντιπροσωπεύει το πώς αισθάνομαι εγώ. Αν ο Θεός ήταν όπως τον παρουσιάζει η Ελένη Λουκά και εγώ άθεη θα ήμουν. Δεν είναι ώρα να χρησιμοποιούμε γραφικότητες για να κοροϊδέψουμε κάτι, γι’ αυτό με θύμωσε η φράση», είπε.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αντιμετώπισε με χιούμορ την αναφορά του Σωτήρη Τσαφούλια στο όνομά της, σχολιάζοντας ότι πλέον αισθάνεται ότι ανήκει σε μια ιδιαίτερη παρέα, στην οποία συμπεριέλαβε και δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ηθοποιούς.

«Χαίρομαι πολύ γιατί ο κύριος Τσαφούλιας είναι σε μια εκλεκτή παρέα με τον Αλ Πατσίνο, την Κατρίν Ντενέβ, που έχει απορρίψει ο ίδιος, οπότε νιώθω εκλεκτή. Δεν στεναχωρήθηκα με τις δηλώσεις του Τσαφούλια, νιώθω ότι ανήκω σε εκλεκτή παρέα», ανέφερε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον σκηνοθέτη, καθώς, όπως είπε, δεν γνωρίζονται. Αυτό που την ενόχλησε, όπως εξήγησε, δεν ήταν τόσο το σχόλιο περί αμορφωσιάς, όσο η συγκεκριμένη διατύπωση που αφορούσε τη θρησκευτική πίστη.

«Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχω κάτι μαζί του, αλλά με αυτούς που λένε με τη συγκεκριμένη φράση. Μεγάλωσα στις καλόγριες, οπότε δεν το είπα για να το παίξω έξυπνη. Δεν με ενόχλησε το σχόλιο περί αμορφωσιάς, άλλο μόρφωση και άλλο παιδεία, καλό είναι να συνυπάρχουν», κατέληξε η Σαμπρίνα.

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