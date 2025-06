Το εξώφυλλο της Vogue Adria, για το τεύχος του Ιουνίου, κοσμεί η Σάρον Στόουν, η οποία έκανε μια αποκαλυπτική και εντυπωσιακή φωτογράφηση, εμπνευσμένη από την ταινία «Βασικό Ένστικτο».

Στα 67 της χρόνια, η πασίγνωστη ηθοποιός δεν δίστασε να φωτογραφηθεί τόπλες, φορώντας ένα διάφανο φόρεμα, με το στήθος της σε κοινή θέα και όντας περιστοιχισμένη από δεκάδες άνδρες – μοντέλα.

Sex at 67: Sharon Stone sizzles for Vogue…

Sharon Stone, 67, looks stunning as she goes braless in see-through top for sizzling magazine shoot pic.twitter.com/aVjqo8dASk

— Rifnote (@viarifnote) June 19, 2025