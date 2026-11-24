Επιστροφή στα τηλεοπτικά της καθήκοντα πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, η Σία Κοσιώνη, λίγες μόλις ημέρες μετά την απώλεια του πολυαγαπημένου της πατέρα, Χρήστου. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια πήρε ξανά τη θέση της στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, κάνοντας το πρώτο βήμα για την επάνοδό της στην επαγγελματική καθημερινότητα, έπειτα από μια βαθιά οδυνηρή και δύσκολη περίοδο για την ίδια και τους οικείους της.

Κατά την έναρξη του δελτίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου θέλησε να της εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πατέρα της. «Σία ξεκινώ με εσένα, κατ’ αρχήν να σε συλλυπηθώ για την απώλεια για την απώλεια του πατέρα σου», είπε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου, με τη Σία Κοσιώνη να τον ευχαριστεί για τα λόγια συμπαράστασης. Στη συνέχεια οι δύο δημοσιογράφοι προχώρησαν κανονικά στην παρουσίαση των θεμάτων της επικαιρότητας.

Τα συγκινητικά λόγια για τον πατέρα της

Η Σία Κοσιώνη είχε γνωστοποιήσει πριν από λίγες ημέρες τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πατέρα της μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

«Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια. Από τους αμπελώνες της Νεμέας στην Ιατρική Αθηνών και από εκεί στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και στην αγαπημένη σου Μπουμπουλίνας 18. Κόντρα στα προδιαγεγραμμένα της μοίρας. Επισήμως γιατρός. Και αυτοδίδακτος γεωπόνος, χτίστης, ξυλουργός, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος, ψάλτης και πόσα ακόμη ξεχνάω… Ατρόμητος ταξιδευτής. Αλλαζονικά αυτάρκης και ανεξάρτητος. Επιδεικτικά ολιγαρκής. Σκληρός και ανθεκτικός, όσο και ευαίσθητος. Λιγομίλητος και ουσιαστικός. Πάντα γοητευτικός και αστείος. Όσο αργά κι αν τελείωνες από τους ασθενείς σου θα ερχόσουν στο δωμάτιο μας και θα μας έπαιζες νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα», είχε γράψει μεταξύ άλλων.

govastiletto.gr -Βαρύ πένθος για τη Σία Κοσιώνη – Πέθανε ο πατέρας της