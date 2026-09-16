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Lifestyle

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της στη φωτογράφιση του Mega για το «Χαμογέλα και πάλι»

Τα στιγμιότυπα, αποτυπώνουν όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις λήψεις
Βασίλης Κοντζεδάκης
16.09.2026 | 07:00 UPD:15.09.2026, 16:29
Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της στη φωτογράφιση του Mega για το «Χαμογέλα και πάλι»

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Οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν του «Χαμογέλα και πάλι» είναι πυρετώδεις. Η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με την παρέα της και τη δημοσιογραφική της ομάδα, φιλοδοξούν να κρατήσουν συντροφιά για ακόμα μια χρονιά στο τηλεοπτικό κοινό.

Η παρουσιάστρια του Mega μαζί με την παρέα της, έκαναν τη φωτογράφιση για τη νέα σεζόν της εκπομπής και όπως αναμενόταν, τα γέλια, η χημεία και το δέσιμο της ομάδας φάνηκαν από την πρώτη στιγμή.

Φυσικά, στο επίκεντρο της φωτογράφισης, η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία εμφανίζεται με ένα λευκό σύνολο, ποζάροντας είτε μόνη της, είτε με τους συνεργάτες της. Μάλιστα, δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ τα στιγμιότυπα, αποτυπώνουν όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις λήψεις.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα γενέθλιά της, λαμβάνοντας για τη νέα της διαδρομή, μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα, από τον καλό της φίλο, παραγωγό και στενό συνεργάτης, Νίκο Κοκλώνη.

Ο ίδιος θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια, στέλνοντάς της μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα, συνοδευόμενη από μια ιδιαίτερα συγκινητική κάρτα με προσωπικά λόγια που αποτυπώνουν τη δυνατή τους σχέση.

 

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Το πάρτι-έκπληξη για τα 46α γενέθλιά της

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