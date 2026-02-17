Ο Νίκος Αποστολόπουλος το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ». Ο γνωστός σχεδιαστής δεν μάσησε τα λόγια του μπροστά στις κάμερες, εξαπολύοντας δριμεία κριτική στο J2us.

Οι δηλώσεις του Νίκου Αποστολόπουλου

«Μια χαρά είναι ο Akylas είχαμε κάτι καλύτερο;» σχολίασε αρχικά για τον Εθνικό τελικό της Eurovision.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Αποστολόπουλος σχολίασε την πρεμιέρα του J2us: «Είδα κάποιες σκηνές. Ήταν η κάθετη πτώση. Χειρότερο από το trash», είπε, ενώ μίλησε και για τον Τρύφωνα Σαμαρά: «Στις παλιές εποχές ο Τρύφωνας θα ήταν κλόουν. Είναι πασπαρτού. Ο κλόουν δεν είναι κακό γιατί πολλοί αμόρφωτοι παρεξηγούνται. Είναι υπέροχο θα ήθελα να είχα σπίτι μου έναν κλόουν».

