Ο άλλοτε λαμπερός σταρ του Hollywood, Mickey Rourke, φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του.

Πρόσφατες φωτογραφίες τον δείχνουν αδυνατισμένο και καταβεβλημένο, με ξυρισμένο κεφάλι, ενώ η New York Post αναφέρει ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του στο Λος Άντζελες εξαιτίας ανεξόφλητων ενοικίων ύψους 60.000 δολαρίων.

Λανθασμένες επαγγελματικές επιλογές, προβλήματα με την υγεία, εμπλοκή στην πυγμαχία και πολλές πλαστικές επεμβάσεις φαίνεται ότι συνέβαλαν στο να χάσει το λαμπερό προφίλ του.

Το 2025 συμμετείχε στο «Celebrity Big Brother», αλλά αποβλήθηκε λόγω προσβλητικών και ομοφοβικών σχολίων. Παρά την επιστροφή του στο Los Angeles, η ζωή του παραμένει δύσκολη και τα παλιά μεγαλεία έχουν δώσει τη θέση τους σε αβεβαιότητα και οικονομική πίεση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση στις 18 Δεκεμβρίου να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα ενοίκια, αλλιώς θα έχανε το σπίτι του.

Παρά τις δυσκολίες, η καριέρα του περιλαμβάνει σημαντικές διακρίσεις, όπως η Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του στο «Ο παλαιστής» (2008), υποψηφιότητες για BAFTA και Όσκαρ.