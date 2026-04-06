H Σοφία Αλιμπέρτη έκανε μια σπάνια τηλεοπτική παρέμβαση στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Good Job Nicky.

H γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλούς τόνους αναφορικά με την προσωπική της ζωή, μίλησε με μεγάλη τρυφερότητα για τον γιο της.

«Έχουμε μια καρμική σχέση. Για μένα ο Νίκος δεν είναι απλά το παιδί μου. Είναι κυρίως δάσκαλός μου και που και που το παιδί μου. Εννοείται τον καμαρώνω. Και τα δυο μου τα παιδιά τα καμαρώνω. Τους καμαρώνω για τους ανθρώπους που είναι, μετά έρχονται όλα τα άλλα», είπε η Σοφία Αλιμπέρτη.

«Τσακωνόμαστε αρκετά συχνά, διαφωνούμε. Αυτό ακονίζει τη σχέση μας και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους», είπε με τη σειρά του ο Good Job Nicky.

«Ο Νίκος είναι παρατηρητικός πολύ. Για να βγω κάπου έπρεπε να πάρω την έγκριση του Νικόλα… Είναι η καλύτερη παρέα. Τα βράδια μιλάμε μέχρι τις δύο το πρωί», ανέφερε η Σοφία Αλιμπέρτη.

Έπειτα αποκάλυψε μια επική ατάκα του όταν εκείνος ήταν παιδί: «Γιατί εσύ περνάς κρίση ηλικίας και εγώ κρίση εφηβείας».

«O Νικόλας υπεραναλύει και το εξαντλεί. Και έτσι εξαντλεί και σένα», είπε ο Good Job Nicky.

