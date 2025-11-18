Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το ζήτημα του εάν οι σεξουαλικές σχέσεις λειτουργούν ως μέσο επαγγελματικής ανέλιξης στον χώρο της υποκριτικής επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση. Αφορμή στάθηκαν οι τοποθετήσεις της Σοφίας Μουτίδου και της Έλενας Χριστοπούλου στην εκπομπή «Real View» το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Η Σοφία Μουτίδου ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λόγων της: «Θα αναλάβω την ευθύνη και θα πω ότι είμαι η μόνη Ελληνίδα ηθοποιός που λέω δημόσια ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι και δεν εννοώ το συναισθηματικό, ότι εφόσον δουλεύουμε μαζί, πιο εύκολα θα πάμε και μαζί, αλλά ότι το κρεβάτι ως μέσο απόκτησης ή συντήρησης κάποιων προνομίων. Από μένα το ακούτε; Κανένα πρόβλημα, ας το πω εγώ δημόσια».

Πώς αντέδρασε η Έλενα Χριστοπούλου και η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου

Η τολμηρή δήλωση της Σοφίας Μουτίδου περί «κρεβατιού» στον χώρο του θεάτρου άνοιξε τη συζήτηση, με την Έλενα Χριστοπούλου να παρεμβαίνει άμεσα, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη διαχωριστική γραμμή και να περιορίσει τις γενικεύσεις.

Η ίδια σχολίασε: «Μην πούμε τώρα ότι όλοι πηδ…ντ@ για να γίνουν καλοί ηθοποιοί και μεγάλα ταλέντα. Έχουν καλούς μάνατζερς, έχουν ανθρώπους που τρέχουν γι’ αυτούς… Αλλά μην το βάλουμε τώρα στο ίδιο τσουβάλι».

Πάνω σε αυτό η Σοφία Μουτίδου θέλησε να απαντήσει: «Όσοι πηδ…ντ@ δεν είναι καλοί ηθοποιοί. Αλλά δεν σημαίνει ότι όσοι είναι πρώτοι είναι και καλοί ηθοποιοί. Το δεχόμαστε αυτό; Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί τόσο μεγάλη αγωνία να αποδείξουμε ότι είμαστε ο μόνος χώρος στον οποίο το κρεβάτι δεν λειτουργεί και ως μέσο καριέρας».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο γυναίκες συμφώνησαν στην πορεία πως αυτά τα φαινόμενα δεν περιορίζονται στο χώρο της υποκριτικής ή του μόντελινγκ και τόνισαν πως τα στερεότυπα και τα άκρα δεν είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας.

govastiletto.gr -«Ντροπή της υφηλίου»: Η Σοφία Μουτίδου «ισοπεδώνει» τον Γιώργο Λιάγκα!