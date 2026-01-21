Η Σοφία Μουτίδου, μέσα από την εκπομπή «Real View», πήρε σαφή θέση σχετικά με την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο. Η τοποθέτησή της ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του δικηγόρου του ηθοποιού στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο οποίος αποκάλυψε πως ο πελάτης του εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επανέλθει στην υποκριτική.

«Θα ζητήσω μισθό μελλοντολόγου από το κανάλι γατί στην αρχή των εκπομπών είχα πει ότι θα επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης, μετά από δηλώσεις του δικηγόρου του κι είχα θορυβηθεί κι όλοι έλεγαν ότι είναι πολλή αρχή να επιστρέψει. Δεν είναι αρχή. Το βάζει σε σειρά σιγά σιγά. Λέει ότι αύριο το πρωί θα βρει δουλειά ο Πέτρος Φιλιππίδης αν επιστρέψει. Με προβληματίζει η γενναιοδωρία κι η ανοιχτή αγορά εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή ο Στέφανος Παπαδόπουλος έχασε τη δουλειά του μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πάντως για τον Φιλιππίδη είναι ανοιχτές οι πόρτες, έχει κάθε δικαίωμα να βγει στην αγορά εργασίας για να μιλήσω τυπικά και νομικά. Νιώθω άβολα, αμήχανα, κρύα, παγωμένα. Δεν μπορώ να μη σκεφτώ τα κορίτσια που υπέστησαν ό,τι υπέστησαν. Ακόμη κι αν η δικαιοσύνη είπε τον τελευταίο λόγο. Καλή επιστροφή στους παραγωγούς που θα τον δεχθούν, στους συναδέλφους που θα δουλέψουν και στον κόσμο που θα πάει να τον δει», σχολίασε η Σοφία Μουτίδου.

