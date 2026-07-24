Η Sofia Vergara, λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 54ων γενεθλίων της στην Ιταλία, ταξίδεψε στην κοσμοπολίτισσα των Κυκλάδων και δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης βρέθηκε μαζί με την παρέα της στο ταβερνάκι του Τάσου στην παραλία της Αγίας Άννας όπου χαλάρωσε και γευμάτισε. Το μενού περιλάμβανε θαλασσινά και ελληνικά πιάτα, αλλά αυτό που δοκίμασε και της άρεσε πιο πολύ ήταν το ούζο. Με μαύρο φόρεμα και λευκά γυαλιά ηλίου η σταρ του Χόλυγουντ δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη. Ευδιάθετη και χαμογελαστή δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφίες με θαυμαστές της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Sofia Vergara επιλέγει την Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Την είχε επισκεφθεί και το 2013 όπου και πάλι την είχε απαθανατίσει ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, αν και έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε, η Vergara παραμένει εκθαμβωτική και πανέμορφη!

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