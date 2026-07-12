Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Σοφία Βεργκάρα πόζαρε με μαγιό, αφού γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της με ένα πάρτι στην Ιταλία.
Η διάσημη, Κολομβιανή ηθοποιός φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος, κοινοποιώντας στη συνέχεια ένα σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, ευχαρίστησε επίσης τους θαυμαστές της για την αγάπη και τις ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.
«Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δείξατε χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έχω περάσει ποτέ! Και ευχαριστώ την Ιταλία για τις 300 τούρτες μου. Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Η φωτογραφία που ανέβασε:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Sofia Vergara: Με τσάντα αξίας 72 χιλιάδων ευρώ εμφανίστηκε στο Παρίσι