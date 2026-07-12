Η Σοφία Βεργκάρα πόζαρε με μαγιό, αφού γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της με ένα πάρτι στην Ιταλία.

Η διάσημη, Κολομβιανή ηθοποιός φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι και φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος, κοινοποιώντας στη συνέχεια ένα σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, ευχαρίστησε επίσης τους θαυμαστές της για την αγάπη και τις ευχές που της έστειλαν για τα γενέθλιά της.