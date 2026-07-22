Το «νησί των ανέμων», τη Μύκονο προτίμησε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σοφία Βεργκάρα, όπως εκατοντάδες άλλοι ευρέως αναγνωρίσιμοι παγκοσμίως αστέρες της show biz.

Η Κολομβιανή και Αμερικανίδα ηθοποιός, κωμικός, παραγωγός, οικοδέσποινα τηλεοπτικών προγραμμάτων, μοντέλο και επιχειρηματίας, γλεντάει με την παρέα της στο νησί των Κυκλάδων και ξεφαντώνει όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μάλιστα έγραψε στα ισπανικά «Νύχτες στην Ελλάδα», σε μια από τις αναρτήσεις της και «Grecia»στην ακόλουθη φωτογραφία με μια καρδιά και ένα ήλιο.