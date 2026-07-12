Η Σοφία Βογιατζάκη ξεκίνησε εντατική διατροφή – Πόσα κιλά έχει χάσει μέσα σε 13 μέρες;

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Η Σοφία Βογιατζάκη βρίσκεται, εδώ και αρκετούς μήνες, σε διαδικασία διατροφής.
Η γνωστή ηθοποιός έχει ξεκινήσει, για περισσότερο από ένα χρόνο, δίαιτα με σκοπό να απαλλαγεί από κάποια κιλά, θέλοντας προφανώς να βελτιώσει τη φυσική της κατάσταση.
Σε συνεργασία με τον διατροφολόγο της, Γιώργο Μουλίνο, έχει ήδη πετύχει την απώλεια διψήφιου αριθμού κιλών και συνεχίζει ακάθεκτη.
Μάλιστα, ο διατροφολόγος της, κοινοποίησε ένα βίντεο με εκείνη που τον ευχαριστεί για το νέο κοινό επίτευγμά τους, το οποίο ήταν η απώλεια τεσσάρων κιλών καθαρού λίπους σε μόλις 13 ημέρες.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός και ο διατροφολόγος ποστάρουν ένα κοινό βίντεο μαζί, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.
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