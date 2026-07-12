Η Σοφία Βογιατζάκη ξεκίνησε εντατική διατροφή – Πόσα κιλά έχει χάσει μέσα σε 13 μέρες;

Σε συνεργασία με τον διατροφολόγο της, Γιώργο Μουλίνο, έχει ήδη πετύχει την απώλεια διψήφιου αριθμού κιλών και συνεχίζει ακάθεκτη.

Μάλιστα, ο διατροφολόγος της, κοινοποίησε ένα βίντεο με εκείνη που τον ευχαριστεί για το νέο κοινό επίτευγμά τους, το οποίο ήταν η απώλεια τεσσάρων κιλών καθαρού λίπους σε μόλις 13 ημέρες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός και ο διατροφολόγος ποστάρουν ένα κοινό βίντεο μαζί, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Μουλίνος (@giwrgos_moylinos)

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