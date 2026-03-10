Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day στον ALPHA, η Σοφία Βόσσου ρωτήθηκε για τον γάμο του καλού της φίλου, Ανδρέα Μικρούτσικου με την εδώ και πολλά χρόνια σύντροφό του, Ελένη Μαστραγγέλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Huffington Post, έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και το ζευγάρι φαίνεται να ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τον δεσμό του μετά από περίπου 11 χρόνια σχέσης.

«Με το καλό να γίνει ο γάμος του Ανδρέα. Η Ελένη είναι εξαιρετικό παιδί. Τον αγαπάει», αρκέστηκε να πει η Σοφία Βόσσου, χωρίς να διαψεύδει την είδηση.

Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεών της, η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το γάμο. «Ο γάμος θα γίνει τον Μάιο σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή που με ακούει ας μου απαντήσει παρακαλώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Μαστραγγέλη έχει σταθεί βράχος στο πλευρό του Ανδρέα Μικρούτσικου ακόμα και όταν δεν είχε καθόλου χρήματα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time είχε εξομολογηθεί: «Είναι εξαιρετική. Γιατί να πεις ότι το κάνει αυτό και έχει κάποια κέρδη είτε οικονομικά είτε δημοσιότητας, το κάνει χωρίς κανένα κέρδος. Να φανταστείς, κάποια στιγμή αρρώστησα και έφτασα να μην έχω δραχμή τσακιστή. Με βοήθησε ο αδελφός μου και κάποια στιγμή λόγω και της ασθένειάς του -ταξίδια στο εξωτερικό, πολυδάπανες θεραπείες στη Γαλλία- άρχισε να μην έχει τη δυνατότητα να μου δώσει χρήματα. Η Ελένη έφτασε να κάνει όποια δουλειά τής πέρναγε. Έγινε βενζινού. Ερχόταν σπίτι και μύριζε πετρέλαιο και βενζίνη. Την έδιωξαν από εκεί, έγινε καθαρίστρια στο μετρό. Σκίστηκε για να φέρνει ένα μικρό μεροκάματο, ένα μικρό μηνιάτικο, να επιβιώσουμε. Θα μπορούσε να πάει στην οικογένειά της, κι έμενε μαζί μου… πολλές φορές είχαμε κομμένο το ηλεκτρικό, ακόμα και το νερό. Δούλευε σαν σκυλί, την περίμενα να τελειώσει χαράματα, ερχόταν σπίτι και ήταν μαζί μου.

Δεν ήμουν σε καμία τηλεόραση και ποτέ δεν βγήκε να πει ότι το κάνει για αυταρέσκεια, και ταυτόχρονα έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχουν κάποια χρήματα και να μην περάσουμε σε ένα είδος επαιτείας για να επιβιώσουμε. Είναι μια γυναίκα αξιοθαύμαστη. Είναι, μάλιστα, μάνα ενός παιδιού, έχει την κόρη της, τη Μαρία, την οποία ποτέ δεν έβγαλε από το επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Μου συμπαραστάθηκε ουσιαστικά. Βέβαια, επειδή είμαι επίμονος άνθρωπος, μου σακατεύει το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά χαλάλι της, την αθωώνω, χαλάλι της που τη γνώρισα».

govastiletto.gr – «Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα»: Η Σοφία Βόσσου παίρνει θέση στη διαμάχη Δρούτσα – Marseaux