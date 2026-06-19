Θύελλα αντιδράσεων και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά σκάνδαλα των τελευταίων ημερών έχει ξεσπάσει στην Αργεντινή, μετά από μια πρωτοφανή γκάφα επώνυμης δημοσιογράφου. Το λάθος αυτό συνέβη σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς ο Lionel Messi βρίσκεται στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, την ώρα που η οικογένειά του δοκιμάζεται από τα προβλήματα υγείας του πατέρα του.

Η δημοσιογράφος Florencia Peña, κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής, ανακοίνωσε λανθασμένα πως ο πατέρας του παγκόσμιου σταρ του ποδοσφαίρου πέθανε παρότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο Messi είχε ζητήσει διακριτικότητα και σεβασμό σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του.

Η λανθασμένη ανακοίνωση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στον δημοσιογραφικό κόσμο της Αργεντινής.

💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV. ➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse. “Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación” pic.twitter.com/kW6SKFZMzN — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, η Florencia Peña ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εκπομπή και υπέβαλε την παραίτησή της. Εμφανίστηκε μάλιστα σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του Lionel Messi.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ψευδής πληροφορία δεν προήλθε από τη δική της έρευνα, αλλά μεταφέρθηκε εκείνη τη στιγμή από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, την οποία εμπιστεύτηκε χωρίς να προλάβει να τη διασταυρώσει.

Η δημόσια συγγνώμη

“Yanina”:

Por la entrevista de Yanina Latorre a Florencia Peña en #SQP pic.twitter.com/MkD13NF8di — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια Messi για την πολύ δύσκολη στιγμή που, φαντάζομαι, πέρασαν. Ντρέπομαι βαθιά που έγινα το μέσο για να προκληθεί αυτός ο πόνος. Η πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης από την παραγωγή και την εμπιστεύτηκα. Παρ’ όλα αυτά, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για το γεγονός ότι συμμετείχα σε αυτό το λάθος. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να αποχωρήσω και να ολοκληρώσω τη συνεργασία μου με το Luzu. Ζητώ ξανά συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου. Έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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