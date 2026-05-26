Απέραντη θλίψη επικρατεί από χθες, Δευτέρα 25 Μαΐου, στην ελληνική showbiz, μετά την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα. Η γνωστή γυμνάστρια έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από έναν μακροχρόνιο και γενναίο αγώνα απέναντι στον καρκίνο. Ο καλλιτεχνικός κόσμος παραμένει «παγωμένος» μπροστά στην πρόωρη απώλεια μιας γυναίκας που ξεχώρισε για τη δύναμη και το χαμόγελό της.

Ο «Τράι» όπως τον αποκαλούν φίλοι και παλιοί συμπαίκτες, δεν είναι ένας άνθρωπος του φαίνεσθαι. Κι αυτό τήρησε και στην κοινή του πορεία στον γάμο του με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Σε μια από τις σπάνιες φορές που παραχώρησε συνέντευξη, ήταν και αυτή στους γνωστούς Betarades. Εκεί ο Τραϊανός Δέλλας είχε μιλήσει για τον χαρακτήρα της συζύγου του και το πόσο τυχερός ήταν που την είχε στη ζωή του.

«Ποτέ δεν επιδιώξαμε σαν ζευγάρι να προκαλέσουμε. Η ζωή μας είναι ζωή μας και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν το τι κάνουμε. Και ούτε θέλουμε να προκαλούμε. Ίσα- ίσα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, το κάνουμε.

Με τη Γωγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερός, θα το πω, που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Και όλα αυτά τα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστή, γιατί ποδοσφαιριστή με γνώρισε, αλλά και σαν προπονητή μετά, με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Με όλες τις δυσκολίες που έχουμε περάσει και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί πέρα από μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, αυτό το αφήνω στην άκρη. Είναι και ένας καταπληκτικός άνθρωπος και μια καταπληκτική μαμά. Και αυτό νομίζω για μένα είναι το πιο σημαντικό», είχε πει.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει την Τετάρτη 27/5 στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπος καταγωγής της. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

