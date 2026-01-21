Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βάζει τα πράγματα στη θέση τους για το παρασκήνιο του χωρισμού Τζώρτζογλου – Μαριόλα. Μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε από τις διαδοχικές εμφανίσεις του ηθοποιού σε διαφορετικές εκπομπές, η παρουσιάστρια αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τις κάμερες, υπεραμυνόμενη του τρόπου που η εκπομπή της διαχειρίστηκε το θέμα.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μετά το θέμα που προέκυψε και την αρχική διάψευση του ηθοποιού στο Happy Day που στη συνέχεια έγινε επιβεβαίωση αλλά με ερωτηματικό στην Όλγα Λαφαζάνη αλλά και στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega, έδωσε την απάντησή της για το παρασκήνιο πίσω από τη συγκεκριμένη ευαίσθητη είδηση.

«Σε ό,τι με αφορά, επειδή ακούστηκε το όνομά μου… Εγώ τον Στράτο τον θαυμάζω, τον εκτιμώ, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι έχω στεναχωρηθεί, γιατί ο ίδιος με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε… ενώ εμείς κάναμε τη δουλειά μας έτσι όπως έχουμε διδαχθεί, δηλαδή διαβάσαμε μία είδηση και πήραμε τον άμεσα ενδιαφερόμενο να το διασταυρώσουμε», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η Όλγα Λαφαζάνη τον πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι δεν ισχύει, ότι είναι πολύ καλά με τη Σοφία και να το διαψεύσει. Έτσι, βγήκα εγώ την άλλη μέρα και το διέψευσα. Δεν θα μπω σε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων, δεν έχω κανένα λόγο να τσακωθώ με τον Στράτο Τζώρτζογλου», συνέχισε.

«Κατανοώ ότι ο ίδιος ίσως δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να επικοινωνήσει και σε ποιον. […] Το να λέει ο Στράτος ότι “φάνηκε να λέει βλακείες η Τσιμτσιλή”… αν φάνηκα να λέω βλακείες, είναι οι βλακείες που ο ίδιος είπε στην Όλγα. Λυπάμαι που απαντώ έτσι», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε χθες στο Buongiorno:

«Την αγαπώ πολύ τη Σοφία, μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Η σχέση μας εξελίχθηκε. Δεν θέλαμε να διαρρεύσει ο χωρισμός μας. Δεν ξέρω αν είναι οριστικό! Την αγαπάω και τα λέμε όλα. Τώρα, αν ερωτευτεί κάποιον ή εγώ κάποια, θα αλλάξει εκ των πραγμάτων. Στην ουσία δεν χωρίζεις, απλά αλλάξαμε χώρο. Ήταν παρεξήγηση αυτό που έγινε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Το “όχι” που έγραψα στην Όλγα Λαφαζάνη ήταν γι’ άλλη ερώτηση. Χωρίσαμε, αλλά δεν χωρίσαμε! Μου αρέσει αυτός ο τίτλος».

