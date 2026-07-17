Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν στο «Happy Day», η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο αγαπημένο της νησί, την Πάρο.

Ανάμεσα στις βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Νάουσας, τα οικογενειακά γεύματα και τις στιγμές δίπλα στη θάλασσα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε τις νέες φωτογραφίες, ενώ σε μία από αυτές είδαμε και τον γιο της.

Η Πάρος αποτελεί το σταθερό καλοκαιρινό προορισμό για την οικογένειά της, καθώς εκεί βρίσκεται το εξοχικό τους σπίτι και οι αρκετοί φίλοι τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του Alpha λέγοντας στο φινάλε της σεζόν: «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μια, θα κοιμηθούμε και θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους και από την άλλη, θα χάσουμε αυτό το παρεάκι, το καθημερινό μας ραντεβού, που πιστέψτε με συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε γι΄αυτό και το κάνουμε».

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