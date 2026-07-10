Στην κορυφή του Ολύμπου βρέθηκε η Στεφανία Γουλιώτη, ζώντας μια μοναδική εμπειρία την οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram. Η καταξιωμένη ηθοποιός πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή ανάβαση στο «βουνό των θεών» και ανέβασε πλούσιο υλικό, ταξιδεύοντας τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μαγευτικές φωτογραφίες και βίντεο της διαδρομής.

Ανεβάζοντας εικόνες από τα βραχώδη περάσματα και τις δύσκολες αναρριχητικές διαδρομές, η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει!».

Σε άλλο στιγμιότυπο καλωσόρισε τους διαδικτυακούς της φίλους στο μυθικό βουνό με τη φράση «Welcome to Mount Olympus!!!», ενώ μοιράστηκε εικόνες από το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, με την ομίχλη να καλύπτει μεγάλο μέρος της διαδρομής.

Η Στεφανία Γουλιώτη ανέβασε ακόμη φωτογραφίες από την αναρρίχηση, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, αλλά και ένα χαμογελαστό selfie από την κορυφή, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Ναιαιαι κορυφή “Στεφάνι”!!»

govastiletto.gr – Στεφανία Γουλιώτη: Το viral βίντεο με την πτώση της την Πρωτομαγιά