Η Στέλλα Γεωργιάδου βρίσκεται στις Φιλιππίνες που δοκιμάζονται από σφοδρούς τυφώνες, με εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Ο τυφώνας Καλμάγκι, γνωστός και ως Τίνο, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 140 θύματα, ενώ 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 νεκρούς, ενώ άλλα 28 θύματα έχουν καταγραφεί στην επαρχία Τσεμπού.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές των Φιλιππίνων, συνοδευόμενος από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι εγκατέλειψαν ευάλωτες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, καθώς ο υπερτυφώνας αναμενόταν να φτάσει το βράδυ της Κυριακής.

Η γνωστή τραγουδίστρια μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram αναφέρει σε ανάρτησή της «πως αναμένεται νέο κύμα και πως έχουν αναβληθεί οι πτήσεις».

Η Στέλλα Γεωργιάδου, που βιώνει την κατάσταση από κοντά, έκανε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας όσα συμβαίνουν.

«Απρόβλεπτα όλα στις Φιλιππίνες. Περιμένουμε και δεύτερο τυφώνα μέσα σε λίγες μέρες. Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις πάλι και είμαστε σε αναμονή» έγραψε η τραγουδίστρια.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η Στέλλα Γεωργιάδου κοινοποίησε μια selfie από το Σάββατο, αναφέροντας ότι στο Ελ Νίντο του Παλαουάν «είχε χαρά Θεού».

Λίγο αργότερα δημοσίευσε ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστή με μαγιό σε παραλία της περιοχής.



