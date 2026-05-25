Η Panik Records καλωσορίζει τη Στέλλα Καλλή, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία και μια δυναμική επιστροφή στη δισκογραφία.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, μαζί με στελέχη της εταιρείας, υποδέχθηκαν τη δημοφιλή λαϊκή τραγουδίστρια και υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.

Με σημαντική παρουσία στη σύγχρονη λαϊκή σκηνή, η Στέλλα Καλλή, μία από τις πιο αυθεντικές και αγαπημένες φωνές, έχει ξεχωρίσει ως μία ερμηνεύτρια με ταυτότητα, σημαντικές επιτυχίες και αξιοσημείωτες συνεργασίες, τόσο δισκογραφικά, όσο και στις live εμφανίσεις της. Μάλιστα, τραγούδια όπως «Πλάτη», «Αρνούμαι», «Όλα Μου Τα Σ΄ Αγαπώ», «Υπεύθυνοι Είμαστε», «Θα ‘Σουν Εδώ», «Τίποτα», «Σου Ρίχνω Άκυρο» και «Η Αγάπη Τα ‘Χει Όλα», παραμένουν διαχρονικά, γνωρίζοντας μεγάλο virality ακόμα και 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους.

Η συνεργασία της Στέλλας Καλλή με την Panik Records εγκαινιάζεται με την κυκλοφορία μιας νέας επανεκτέλεσης της επιτυχίας «Υπεύθυνοι Είμαστε», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, η οποία θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, επισφραγίζοντας μια δυναμική επανεκκίνηση γεμάτη μουσική, συναίσθημα και νέες επιτυχίες.

