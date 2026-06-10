Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, καθώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης τούς χάρισε μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή. Παρότι έχουμε συνηθίσει τον τραγουδιστή σε εκρηκτικές ποπ χορογραφίες και φαντασμαγορικά shows, αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει την ανατροπή.

Πάνω στο απόγειο της βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς άφησε τις κλασικές του φιγούρες και χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο, ξεσηκώνοντας το κοινό! Οι θαμώνες τον αποθέωσαν με θερμά χειροκροτήματα, ενώ τα κινητά πήραν αμέσως «φωτιά».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο με τον απρόσμενο χορό του έγινε γρήγορα viral στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

Η φετινή σεζόν άλλωστε ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τον τραγουδιστή, ο οποίος συνδύασε τις επιτυχημένες νυχτερινές εμφανίσεις του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου με τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις στο «Your Face Sounds Familiar».

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