Η Κάρμεν Ρουγγέρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, με αφορμή την παράσταση «Το Παιχνίδι της Χαράς» στο Θέατρο Κιβωτός.

Με έντονη συγκίνηση, η ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του συζύγου της, Ανδρέα Κουλουμπή, αλλά τόνισε τη θετική στάση που επιλέγει να κρατά, επικεντρώνοντας την προσοχή της στη χαρά των 57 χρόνων που μοιράστηκε μαζί του.

«Είναι μεγάλη απώλεια. Παίζω το “Παιχνίδι της Χαράς”. Το παίζω όλη μου τη ζωή, χωρίς να το ξέρω. Σκέφτομαι τα θετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται και ξαφνικά τους συμβαίνει κάτι τραγικό. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή. Ήμουν με έναν υπέροχο άνθρωπο 57 χρόνια… Ήμουν φανατική θαυμάστριά του. Πάντα. Ήταν υπέροχος, ταπεινός, αγαπούσε την οικογένεια, διάβαζε συνέχεια και ήταν μια κινητή βιβλιοθήκη», ανέφερε η Κάρμεν Ρουγγέρη, περιγράφοντας τον σύντροφό της ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο και γονιό.

Ο βαρύτονος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ανδρέας Κουλουμπής, έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, αφήνοντας βαθιά θλίψη στη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

