Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η αθλητική οικογένεια της χώρας μετά την απώλεια του Τάκη Γκώνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ο παλαίμαχος άσος και σεβαστός τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους οικείους του, αλλά και όλο τον φίλαθλο κόσμο που τον εκτίμησε μέσα από την σπουδαία διαδρομή του στα ελληνικά γήπεδα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από μηνύματα αγάπης, συγκίνησης και αποχαιρετισμού, με πολλούς να μιλούν για έναν άνθρωπο με ξεχωριστή προσωπικότητα, πάθος για το ποδόσφαιρο και βαθιά ανθρωπιά. Ανάμεσα σε εκείνους που δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη θλίψη τους ήταν και η Έρρικα Πρεζεράκου.

Η πρώην πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα, αποκαλύπτοντας τη βαθιά εκτίμηση και αγάπη που έτρεφε για τον Τάκη Γκώνια.

«Τάκη μου ..

Πόσο ιδιαίτερη και αυθεντική προσωπικότητα ήσουν καμάρι μου .

Σαν να είχες πάντα μέσα σου ένα ερώτημα…

Πως γίνεται οι γύρω μας να μην κατανοούν τι συμβαίνει ώστε να πράττουν τα αυτονόητα ;

Θυμωνες αγαπούσες εμπιστευόσουν απογοητευόσουν σαν παιδί και σαν πολεμιστής .

Ναι ήσουν σπουδαίος αθλητής και προπονητής και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι.

Σε θαυμάσαμε σε αγαπήσαμε σε καμαρώσαμε .. όμως επίτρεψε μου να σε αναπολώ πάντα μέσα από τα κοινά μας ταξίδια για αυτογνωσία.

Πάντα έξω λογικός και πάντα μέσα με την ελπίδα μιας εσώτερης αλήθειας που συνδεόταν με την πίστη μας στο θεϊκό σχέδιο .

Ο Θεός σε ήθελε κοντά του ψυχή μου.

Σουζάνα και δίδυμα πλασματάκια μας

Λυπάμαι πάρα πολύ.

Φως στην ψυχή σου Τάκη μου. Καλό σου ταξίδι».

Η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα τελεστεί στη Λιβαδειά, την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

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