Η εκπομπή Mega Stories είχε παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με αφορμή τα 6 χρόνια από τον θάνατό του, και η σύζυγός του, Μαρία Παπαγιάννη, είχε μιλήσει για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη.

Αποκάλυψε ότι όταν ο Θάνος είχε δεχθεί την πρόταση του Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, η σχέση τους ήταν ακόμα φρέσκια.

Η Μαρία θυμήθηκε πως η πρώτη πρόταση είχε φτάσει κατά τη διάρκεια του πρώτου τους ταξιδιού, σχεδόν κρυφά. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, είχε πει στον Θάνο ότι προφανώς δεν θα δεχόταν, αλλά μόλις αντιλήφθηκε ότι το σκεφτόταν, φοβήθηκε ότι όλα θα άλλαζαν.

Επέστρεψαν στην Αθήνα, και όταν εκείνος της είπε ότι είπε «ναι», εκείνη είχε πάρει τα πράγματά της και είχε φύγει από το σπίτι, καθώς η σχέση τους ήταν ακόμα πολύ νωρίς.

Λίγο αργότερα, ο Θάνος την είχε πάρει τηλέφωνο στη δουλειά για να της πει να ακούσει ένα τραγούδι που είχε γράψει για εκείνη, από τον κύκλο του Καββαδία, και έτσι η Μαρία είχε επιστρέψει.

Όσον αφορά το πρόβλημα υγείας του Θάνου, η Μαρία αποκάλυψε πως το έμαθαν τυχαία. Τον είχε πιέσει να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και έτσι ανακάλυψαν τη σοβαρή κατάσταση.

Ο Θάνος, αν και ψύχραιμος, δεν έδειξε φόβο. Την επόμενη μέρα, είχε γράψει ένα γράμμα στα παιδιά τους, εξηγώντας την κατάσταση και τονίζοντας ότι όλοι θα αντιμετώπιζαν μαζί την πρόκληση.

Η Μαρία θυμόταν ότι την επόμενη μέρα το πρωί όλοι είχαν πέσει σε κατάθλιψη, αλλά ο Θάνος είχε σηκωθεί και είχε πει με το γνωστό του «καφέ»: «Γρήγορα, όλοι στις δουλειές μας».

Η Μαρία παραδέχτηκε πως δεν γνώριζε τι έκρυβε στην ψυχούλα του Θάνου. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε φύγει από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2019, σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Αθήνας, μετά από χρόνια αντιμετώπισης του καρκίνου.

