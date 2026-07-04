Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Η γνωστή ερμηνεύτρια μέσα σε όλα, θυμήθηκε και τη συμβουλή που της είχε δώσει η Μαρινέλλα την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα.

Συγκεκριμένα, η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε πως ήταν η πρώτη της φορά που τραγουδούσε μπροστά στο αθηναϊκό κοινό, ενώ από κάτω βρίσκονταν η Μαρινέλλα με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με αποτέλεσμα η ίδια να αγχωθεί και να κοιτάει μονίμως κάτω, κάτι για το οποίο η Μαρινέλλα της έκανε παρατήρηση.

«Η Μαρινέλλα έλεγε ότι, όταν ο Θεός σου δίνει ένα ταλέντο, γιατί ένα ταλέντο σου έδωσε ο Θεός, εμείς οφείλουμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα από το εγώ μας, την κούραση κτλ. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, φεύγουν όλα. Η Μαρινέλλα μου είχε πει ότι έχω πολύ ωραία φωνή, αλλά να μην κοιτάω τα πόδια μου.

Αυτό μου το είπε την πρώτη φορά που τραγούδησα στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα. Τραγουδούσα το “Τι σου ‘κανα και πίνεις”, που με αυτό με γνώρισε και όλη η Ελλάδα. Από κάτω ήταν η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ντρεπόμουν που ήταν όλοι αυτοί εκεί και κοίταζα κάτω, ήμουν πολύ τρομαγμένη. Και που τραγούδησα πολύ ήταν».

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