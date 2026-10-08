Τη δική του οπτική για τη πολυσυζητημένη διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση κατέθεσε ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του συνθέτη.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όπου τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις και δεν δίστασε να δώσει τις δικές του συμβουλές στους δύο καλλιτέχνες.

«Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσω τηλεφώνων και άλλων πραγμάτων, εδώ και πολύ καιρό. Θεωρώ ότι δεν αποδέχτηκε όλη αυτή την αλλαγή. Όχι γιατί θα του έπαιρναν την Άννα, γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί για την Άννα να είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, που η Άννα δεν είχε μάθει έτσι και κάπου την συνεπήρε ένα άλλο όνειρο. Το οποίο όμως καλλιτεχνικά δε θα μπορούσε να είναι σαν το δικό τους. Σαν αυτές τις ώρες που καθόντουσαν εκεί να φτιάξουν τις μουσικές τους και όλα», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Και πρόσθεσε: «Απ’ την άλλη μεριά έχει και τους ενθουσιασμούς που μπορεί να της λείπανε σαν μικρό κορίτσι, σαν μια πενηντάρα, εξηντάρα και τους βρήκε τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένα άτομο σαν την Άννα να τους απορρίψει και κακώς για μένα. Δηλαδή εγώ όταν βλέπω ας πούμε σε μια εικόνα σε μια θάλασσα, να είναι ντυμένη με ένα μισό στήθος έξω και να έρχεται κάποιος και να της λέει “αυτό είναι χιτάρα”, δεν νομίζω ότι την δικαιολογεί αυτή η υπόσταση όταν έχει αυτή τη φωνή».

«Τον Νίκο τον ενοχλούσαν ίσως όλα αυτά τα πράγματα. Τους άλλους τους ενοχλούσε γιατί δεν αφήναν την Άννα να το χαρεί όπως επέλεξε να το χαίρεται, γιατί κανείς δεν την πίεσε να είναι έτσι. Και τελικά εκεί ήρθε αυτός ο διαπληκτισμός και θεωρεί ότι δεν ήταν στο βεληνεκές που έπρεπε. Η Άννα έλεγε “τι λες βρε Νίκο μου, τόσο καιρό σε στερήθηκα, τώρα θέλω να απελευθερωθώ”.

Άρα λοιπόν εγώ δίνω μια δικαιολογία της χαζομάρας με την πολύ καλή έννοια που διέπει και τους δύο και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσαν να το διαπραγματευτούν ξανά. Είναι βλακεία για μένα να πετάξουν όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα πρότεινα να γράψουν μια καινούργια παραγγελία που να είναι και στα μέτρα και των δύο. Ο ένας να την επιλέγει και ο άλλος να την πουλάει και να είναι ευτυχισμένο το κοινό το οποίο είναι και καταναλωτές», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς.

govastiletto.gr -Νίκος Καρβέλας: Νέα ανακοίνωση «κόλαφος» για Βίσση και Κούστα – «Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατ. ευρώ»