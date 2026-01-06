Η Τάνια Μπρεάζου βάζει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό για πιθανή συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η τραγουδίστρια διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει καταθέσει οποιοδήποτε τραγούδι, τονίζοντας ότι τα δημοσιεύματα και τα σχόλια στα social media είναι παντελώς ανακριβή.

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, η Τάνια ανήρτησε ένα δημοσίευμα που την ήθελε να συμμετέχει, σχολιάζοντας με χιούμορ, αλλά και έντονη διάθεση για διάψευση: «Καλέ στείλτε μου και εμένα το τραγούδι που έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω και εγώ. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν έχω στείλει ποτέ τραγούδι για τη Eurovision. γιατί πολύ απλά δεν είχα το κατάλληλο τραγούδι για τον θεσμό. Απίστευτο όμως το fake news κάποιων δημοσιογράφων απλά για να κάνουν views και clicks».

Να σημειωθεί ότι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν οι 28 υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 μέσα από την εκπομπή Sing for Greece, με τους δύο ημιτελικούς να προηγούνται πριν αναδειχθούν οι συμμετοχές που θα διαγωνιστούν στον τελικό.

