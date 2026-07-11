Το ποσό των 160.000 δολαρίων κατέβαλε στα ταμεία του δήμου της Νέας Υόρκης η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες που προέκυψαν για την περιφρούρηση και τη διοργάνωση του γάμου της. Την αποκάλυψη έκανε ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, Ζοχράν Μαμντάνι, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα αφορούσαν κυρίως την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Η Τέιλορ Σουίφτ ανέλαβε πλήρως το κόστος (…) το οποίο ξεπέρασε τα 160.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη τελετή και τα μέσα που επιστρατεύτηκαν για την περίσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαμήλια τελετή της παγκόσμιας σταρ της ποπ με τον αστέρα του NFL, Τράβις Κέλσι, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο εμβληματικό Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν του Μανχάταν. Λόγω του βεληνεκούς του γεγονότος, κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους γύρω δρόμους, καθώς και η ανάπτυξη ισχυρής αστυνομικής παρουσίας για την ασφάλεια των προσκεκλημένων.

Αν και το ακριβές κόστος του γάμου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, το περιοδικό Forbes εκτιμά πως η λαμπερή εκδήλωση στοίχισε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα με τα έξοδα της τελετής, το νεόνυμφο ζευγάρι προχώρησε σε μια μεγάλη φιλανθρωπική κίνηση, δωρίζοντας 26 εκατομμύρια δολάρια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, εστιάζοντας κυρίως σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της Νέας Υόρκης αλλά και του Κάνσας Σίτι, της πόλης όπου αγωνίζεται ο Κέλσι.