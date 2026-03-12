Ο θάνατος του θρυλικού showman, Γιώργου Μαρίνου, την Τρίτη 10 Μαρτίου, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον θαύμασαν μέσα από τη μακρά πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12:00 στο Κοιμητήριο της Βούλας, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Την πληροφορία μετέφερε στο Πρωινό ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, το πρωί της Πέμπτης 12/03.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, ο ίδιος ο Μαρίνος είχε εκφράσει μια πολύ συγκεκριμένη επιθυμία για την τελευταία του κατοικία.

Ήθελε η κηδεία του να γίνει σε στενό κύκλο, με την παρουσία μόνο λίγων ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά του τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρθηκε, ο αγαπημένος καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια ζούσε πιο απομονωμένα.

Αρχικά διέμενε με ένα φιλικό ζευγάρι, όμως όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, μεταφέρθηκε (με δικά του έξοδα) σε μονάδα φροντίδας στα νότια προάστια. Εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Παρότι ο ίδιος επιθυμούσε μια διακριτική αποχαιρετιστήρια τελετή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο θα θελήσουν να του πουν το τελευταίο αντίο, τιμώντας τη σημαντική πορεία και τη μεγάλη προσφορά του.

