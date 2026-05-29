Μεγάλη επιστροφή για τη Θεοδώρα Ντε Γκρες στην αμερικανική τηλεόραση.

Η κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας επανέρχεται επίσημα στο καστ της θρυλικής σειράς «Τόλμη και Γοητεία». Ύστερα από απουσία οκτώ ετών, το δίκτυο CBS ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές προσώπων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Θεοδώρα, η οποία κάνει καριέρα στις ΗΠΑ ως Theodora Greece.

Η ηθοποιός θα ενσαρκώσει ξανά την Άλισον Μοντγκόμερι, την έμπιστη γραμματέα του Μπιλ Σπένσερ (Ντον Ντάιμοντ), έναν ρόλο που είχε αφήσει πριν από σχεδόν μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, τα επεισόδια με τη συμμετοχή της θα αρχίσουν να προβάλλονται άμεσα, σηματοδοτώντας έτσι την επίσημη επιστροφή της στα αμερικανικά τηλεοπτικά πλατό μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Η επανεμφάνισή της στη διάσημη σαπουνόπερα σχολιάστηκε και στα διεθνή media, καθώς η Θεοδώρα Ντε Γκρες είχε συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική της πορεία, σε συνδυασμό με την καταγωγή της.

Θυμίζουμε πως η Θεοδώρα Ντε Γκρες είναι παντρεμένη με τον Matthew Kumar. Το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 28 Σεπτεμβρίου 2024 στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Αθήνας, τον ίδιο ναό όπου είχε τελεστεί και ο γάμος των γονιών της Θεοδώρας, αλλά και όπου κηδεύτηκε ο πατέρας της, τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος.

