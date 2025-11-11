Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Τίνα Μεσσαροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» και την Άννα Ζηρδέλη, ανοίγοντας την καρδιά της για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, τη συνεργασία της με την ομάδα του Happy Day, αλλά και για όσα την εκνευρίζουν στην τηλεόραση.

Η γνωστή δημοσιογράφος είπε αρχικά: «Στην εκπομπή, όταν έχουμε καβγάδες, δεν κάνει κανένας πίσω αλλά μετά είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Καθένας έχει τον χαρακτήρα και τις απόψεις του αλλά υπάρχει σεβασμός».

Αναφερόμενη στα τηλεοπτικά πάνελ, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε: «Τελευταία στις εκπομπές έχουμε την τάση να “μπουκώνουμε” τα πάνελ με πολλά άτομα. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ανασφάλεια; Θέλουμε να δείχνουμε “πλουσιάδα” προς τα έξω; Ότι έχουμε budget και δίνουμε χρήματα σε παρουσιαστές; Αυτό δεν βοηθάει τον τηλεθεατή. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις σε μία εκπομπή που συμμετέχεις, αυτό δημιουργεί και νευρικότητα».

Η κουβέντα πήγε ξανά στο Happy Day, με την ίδια να αναφέρει: «Εκνευρίζομαι όταν χάνω την ψυχραιμία μου με τον Βερύκιο και τον Παπανώτα. Δεν είναι όλα πλάκα πάντα, ούτε η ψυχολογία μας πάντα με το χιούμορ».

Τέλος, μίλησε και για ένα προσωπικό περιστατικό από το παρελθόν, το οποίο σχετίζεται με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη. «Η θέση του στελέχους είναι η πιο δύσκολη στην τηλεόραση, οπότε δεν θα το έκανα. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου. Πλέον θέλω να είμαι χαλαρή, να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Έκανα τα χαρτιά μου για μια προκήρυξη στην ΕΡΤ, είχα όλα τα προσόντα για να με πάρουν και έμαθα μετά από χρόνια ότι ο άντρας μου έσκισε τον διορισμό μου. Μου είπε: η γυναίκα μου δεν θα δουλέψει ποτέ στην ΕΡΤ».